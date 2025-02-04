Глава Украины Владимир Зеленский (срок его президентских полномочий истёк 20 мая 2024 году) заявил, что понятия не имеет, куда делись выделенные Соединёнными Штатами миллиарды долларов на военную помощь Киеву.
Зеленский «потерял» более $100 млрд помощи от США
Комментарии
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Александр Салтановский
«Напомнило анекдот про рассказ маленькой моли: "Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!"». Сравнение не в бровь, а в глаз!!!
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20 час.
Александр Попов
У бабы своей посмотри.
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19 час.
Aнатолий Райков
Как США надоела.Вместо того чтобы всесторонне развиваться они тратят деньги на войну. https://rutube.ru/video/4158861459736435c21e9b1319297f09/?t=29&r=plwd
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RUTUBE
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16 час.
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