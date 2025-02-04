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СССР-Россия

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Зеленский «потерял» более $100 млрд помощи от США

Зеленский «потерял» более $100 млрд помощи от США

Глава Украины Владимир Зеленский (срок его президентских полномочий истёк 20 мая 2024 году) заявил, что понятия не имеет, куда делись выделенные Соединёнными Штатами миллиарды долларов на военную помощь Киеву.

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Комментарии
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Александр Салтановский
«Напомнило анекдот про рассказ маленькой моли: &quot;Я вчера первый раз полетела по комнате, люди мне так хлопали, так хлопали!&quot;». Сравнение не в бровь, а в глаз!!!
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Александр Попов
У бабы своей посмотри.
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Aнатолий Райков
Как США надоела.Вместо того чтобы всесторонне развиваться они тратят деньги на войну. https://rutube.ru/video/4158861459736435c21e9b1319297f09/?t=29&amp;r=plwd
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