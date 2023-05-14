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МО РФ: Артиллеристы уничтожили два пункта дислокации ВСУ в Запорожье

МО РФ: Артиллеристы уничтожили два пункта дислокации ВСУ в Запорожье

Глава пресс-службы группы ВС Российской Федерации «Восток» Александр Гордеев указал на тот факт, что артиллерийские отряды провели операцию по уничтожению мест размещения подразделений Вооружённых сил киевского режима на территории Запорожья.

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