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Присутствие человека необязательно: новое поколение трейдеров переворачивает энергорынки Европы

Присутствие человека необязательно: новое поколение трейдеров переворачивает энергорынки Европы

На любом существующем сейчас финансовом рынке плохая погода не имела бы большого значения. Возможно, она принесла бы несколько задержек авиарейсов, возможно, несколько пробок, но в большинстве случаев это не имело бы решающего значения, по крайней мере в ту же секунду, как небо заволокло тучами.

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