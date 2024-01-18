Присутствие человека необязательно: новое поколение трейдеров переворачивает энергорынки Европы

На любом существующем сейчас финансовом рынке плохая погода не имела бы большого значения. Возможно, она принесла бы несколько задержек авиарейсов, возможно, несколько пробок, но в большинстве случаев это не имело бы решающего значения, по крайней мере в ту же секунду, как небо заволокло тучами.