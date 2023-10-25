Службы ЖКХ незаконно взимали с жителей региона крупные суммы

Около миллиона рублей вернули забайкальцам за некачественные коммунальные услуги. Факты необоснованного взимания платы за неоказание коммунальных услуг и за их ненадлежащее качество выявили сотрудники Государственной инспекции Забайкалья, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
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