Службы ЖКХ незаконно взимали с жителей региона крупные суммы

Около миллиона рублей вернули забайкальцам за некачественные коммунальные услуги. Факты необоснованного взимания платы за неоказание коммунальных услуг и за их ненадлежащее качество выявили сотрудники Государственной инспекции Забайкалья, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.