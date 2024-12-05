Тренер Черчесов заявил, что не удивился из-за коррупционного скандала в футболе

Российский специалист, главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов признался, что не удивился коррупционному скандалу в российском футболе, возникшему после слов губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.
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