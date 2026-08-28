Жители Оленевки бьют тревогу: на берегу лимана — массовая гибель рыбы и креветок

В селе Оленевка местные жители и отдыхающие встревожены состоянием лимана. По их словам, берег буквально усеян погибшей креветкой и рыбой, а кромка воды покрыта обильной пеной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЮВ Выскочивший на до...
- Тарифы ЖКХ растут...
- Осужденный за гос...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым