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Жители Оленевки бьют тревогу: на берегу лимана — массовая гибель рыбы и креветок

Жители Оленевки бьют тревогу: на берегу лимана — массовая гибель рыбы и креветок

В селе Оленевка местные жители и отдыхающие встревожены состоянием лимана. По их словам, берег буквально усеян погибшей креветкой и рыбой, а кромка воды покрыта обильной пеной.

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