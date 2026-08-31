Невеста прыгнула в воду, чтобы спасти родственника на свадьбе в Петербурге

Во время свадебной церемонии на акватории Большой Невки в Санкт-Петербурге молодой человек из Кировской области случайно упал в воду с теплохода.
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