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Метаповерхность усилила нелинейное преобразование света в 72 тысячи раз

Метаповерхность усилила нелинейное преобразование света в 72 тысячи раз

Физики Технического университета Граца (TU Graz) разработали метаповерхность на основе квантовых ям, усилившую нелинейное поляризационное преобразование света в 72 000 раз по сравнению с обычными нелинейными материалами.

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