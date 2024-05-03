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Невероятно вкусный салат из капусты. Рецепт из самых простых продуктов

Невероятно вкусный салат из капусты. Рецепт из самых простых продуктов

Салаты полезны для организма, особенно из капусты. Дело в том, что белокочанная капуста содержит множество полезных веществ, таких как витамины (А, С, К, U и группы В), минералы (кальций, калий, магний, железо, фосфор, марганец, цинк), клетчатка и другие.

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