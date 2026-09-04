Задели японские чувства

Задели японские чувстваЯпония попросила убрать с памятника символ Японии, чтобы не вспоминать поражение ЯпонииГенеральное консульство Японии в Хабаровске потребовало убрать с монумента хризантему.
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Я поражаюсь не столько японцам, сколько АМЕРИКАНЦАМ !!! Это же надо: две атомных бомбы на страну сбросить, ОККУПИРОВАТЬ ЕЁ ДО СИХ ПОР, и так населению (да ещё какому КРУТОМУ - потомкам САМООТВЕРЖЕННЫХ самураев) мозги - не просто промыть, а ПРОДРАИТЬ, чтобы оно не своего оккупанта врагом считало, а его врага!
Что-то мне подсказывает, что где-то в глубине души ЯПОНЦЫ ВСЁ ПОМНЯТ И ПОНИМАЮТ, и стоит американцам ослабнуть...Короче - я им не завидую!
По ходу - японцы, увидев вихляния США в Персидском заливе, поняли, что те УЖЕ НАЧИНАЮТ СЛАБЕТЬ !!! А Россия - наоборот...
Вот что умеют американцы - вести ИНФОРМАЦИОННУЮ войну - нам у них ещё ПОУЧИТЬСЯ НАДО !!! Мы имеем ТАКОЙ козырь,как советско-японская война 1945 года - а она в информационном плане она была ВООБЩЕ НЕ РАСКРУЧЕНА !!! Вопреки разновсяческим "ниспровергателям", горланящим о том, что советская пропаганда советскую историю представляла как путь от победы к победе, раскручивались,почему-то, в основном ПОРАЖЕНИЯ и НЕУДАЧИ !!! Например кинематограф - напомню навскидку наиболее запомнившиеся фильмы: "Живые и мёртвые", "Они сражались за Родину", "Блокада", и т.д.,и т.п.! А вот о войне с Японией 1945 года на память приходят только ДВА фильма (это - ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД СОВЕТСКОГО КИНЕМАТОГРАФА!): "Приказ: перейти границу" и "Через Гоби и Хинган"! Причём последний показывал и атомную бомбардировку американцев, и военное преступление японцев - разработку бактериологического оружия в лагере "731" ! Почему-то этот фильм и СЕЙЧАС не показывают?! Опять хотим быть "Святее Папы Римского"? Не хотим "раздражать"? Минских переговоров нам мало? Будем вести такую "Леопольдовскую" политику: "Ребята,давайте жить дружно!" - НАС И ЗАТОПЧУТ !!!
Памятник правильный. Образ поверженного врага это поверженный его главный символ. В Трептов парке под ногами советского солдата сломанная свастика.
Так попросили недосамураи или потребовали ?