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Газета.ру

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Политолог Дудчак: за терактами Украины против России стоят британские спецслужбы

Политолог Дудчак: за терактами Украины против России стоят британские спецслужбы

Западные страны не осуждают угрозы украинских властей в адрес России, поскольку за рядом атак, совершенных украинской стороной, могут стоять западные спецслужбы, в частности Великобритании.

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