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Почему они снова испугались забрать наши ЗВР

Почему они снова испугались забрать наши ЗВР

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Очередная серия мыльной оперы под названием "Изъять ЗВР России" закончилась ничем.

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Комментарии
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Николс Кэйджович Васильев
Предупредить. Тронут - массированный ядерный удар с полным уничтожением англии, вместе с островом. А там если сразу не вернут то по списку остальных на дно.
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2 час.
Natalija Osminina
Да все гораздо проще. России придется уничтожить европейские заводы по производству снарядов, военные аэродоромы, склады и базы. Первые несколько ударов простыми Кинжалами . и вся Европа во главе с Лондоном побегут к США, чтобы американцы ответили России 5-ой статьей)) А вот когда США их пошлют, Европа и Лондон МГНОВЕННО УСПОКОЯТСЯ.
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2 час.

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