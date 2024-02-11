Почему они снова испугались забрать наши ЗВР

Предупредить. Тронут - массированный ядерный удар с полным уничтожением англии, вместе с островом. А там если сразу не вернут то по списку остальных на дно.

Natalija Osminina

Да все гораздо проще. России придется уничтожить европейские заводы по производству снарядов, военные аэродоромы, склады и базы. Первые несколько ударов простыми Кинжалами . и вся Европа во главе с Лондоном побегут к США, чтобы американцы ответили России 5-ой статьей)) А вот когда США их пошлют, Европа и Лондон МГНОВЕННО УСПОКОЯТСЯ.