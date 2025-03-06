Politico: представители окружения Трампа встретились с оппонентами Зеленского

Высокопоставленные представители окружения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа провели секретные встречи с некоторыми из основных оппонентов Владимира Зеленского, в том числе с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко.
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