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Politico: представители окружения Трампа встретились с оппонентами Зеленского

Politico: представители окружения Трампа встретились с оппонентами Зеленского

Высокопоставленные представители окружения президента Соединенных Штатов Дональда Трампа провели секретные встречи с некоторыми из основных оппонентов Владимира Зеленского, в том числе с лидером партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко.

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