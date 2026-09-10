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Экономист указал на тщетность усилий Минфина РФ по спасению бюджета

Экономист указал на тщетность усилий Минфина РФ по спасению бюджета

Минфин России рассматривает цену отсечения в бюджетном правиле на уровне $50 за баррель. На этот факт в своем телеграм-канале «Константин Двинский» обращает внимание экономист Никита Комаров.

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