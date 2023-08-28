НА СЦЕНЕ В МОСКВЕ БУДУТ КРИЧАТЬ "СЛАВА УКРАИНЕ"? В РОССИИ ЗА ЭТО НЕ САЖАЮТ

МАЙКОП-АДЫГЕЯ: регион 01

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
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22 час.
Владимир Алтайцев
Не  в  СМИ писать надо, а  в ГД, Президенту. Почему  они молчат, когда втаптывают в грязь Россию? Законов  не хватает? Так примут пусть новые. Граждане РФ  не хотят видеть с собой  рядом фашистов.
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22 час.
Tania Еременко
Нельзя этого допустить - она вкладывает деньги , заработанные в России не в нашу армию, а в ВСУ. Долой из России эту продажную певичку!
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19 час.

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