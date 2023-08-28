ФОТО: REVIEW NEWS/SHUTTERSTOCK ЮЛИЯ БАНИШЕВСКАЯ Украинская певица намерена и дальше стричь купоны в России.
НА СЦЕНЕ В МОСКВЕ БУДУТ КРИЧАТЬ "СЛАВА УКРАИНЕ"? В РОССИИ ЗА ЭТО НЕ САЖАЮТ
Комментарии
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Владимир Алтайцев
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22 час.
Владимир Алтайцев
Не в СМИ писать надо, а в ГД, Президенту. Почему они молчат, когда втаптывают в грязь Россию? Законов не хватает? Так примут пусть новые. Граждане РФ не хотят видеть с собой рядом фашистов.
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22 час.
Tania Еременко
Нельзя этого допустить - она вкладывает деньги , заработанные в России не в нашу армию, а в ВСУ. Долой из России эту продажную певичку!
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19 час.
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