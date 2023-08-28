НА СЦЕНЕ В МОСКВЕ БУДУТ КРИЧАТЬ "СЛАВА УКРАИНЕ"? В РОССИИ ЗА ЭТО НЕ САЖАЮТ

Владимир Алтайцев

Не в СМИ писать надо, а в ГД, Президенту. Почему они молчат, когда втаптывают в грязь Россию? Законов не хватает? Так примут пусть новые. Граждане РФ не хотят видеть с собой рядом фашистов.