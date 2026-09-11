"Путин половину Украины в пыль сотрет": Украинцы осознали цену угрозы Зеленского "закрыть небо" над Россией

Украинцы осознали цену угрозы Зеленского о том, что теперь России придётся "закрыть небо" из-за беспилотников ВСУ.
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