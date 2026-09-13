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Мировое обозрение

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Кадры удара по логистическому хабу врага под Одессой (ВИДЕО)

Кадры удара по логистическому хабу врага под Одессой (ВИДЕО)

Российские военные нанесли точный удар по логистическому хабу противника в Одесской области. Целью стал терминал «Новой почты» — одного из крупнейших операторов доставки на Украине.

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