Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

  • ММ
    Ну не водится он там!!! Ловил раков даже на городском пляже. А как-то прихожу на пляж, пахнет химией- разлили что-то ...Не люблю я сказоч...
  • Uri Strukow
    Рак водился даже в отстойниках химического производства. Кстати, я тоже в свое время всем говорил, что рак водится то...Не люблю я сказоч...
  • ММ
    Про рака- живет только в чистой воде. Малейшее загрязнение- дохнет. Видел сам. "Про очищенный воздух Вы тоже придумал...Не люблю я сказоч...

Полезности, знакомые всем рожденным в СССР. Экономия или смекалка?

Полезности, знакомые всем рожденным в СССР. Экономия или смекалка?

Каждый советский человек знал, что экономика должна быть экономной. Этот тавтологичный лозунг сопровождал нас повсеместно.

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Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Все равно сейчас много новых вещичек появилось и лайфхаки новые
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3 час.
Гена Саваторов
Про Вовочку и экономику : &quot; Папа старый-ему пися не нужна. Я большой-мне сися не нужна. Вот мы маму и сократили.&quot;
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2 час.
Ингерман Ланская
это все от бедности, а порой и от нищеты населения... причём, не только материальной...
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1 час.

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