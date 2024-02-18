Полезности, знакомые всем рожденным в СССР. Экономия или смекалка?

Lana_Borei Иванова Все равно сейчас много новых вещичек появилось и лайфхаки новые

Гена Саваторов Про Вовочку и экономику : " Папа старый-ему пися не нужна. Я большой-мне сися не нужна. Вот мы маму и сократили."