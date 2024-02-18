Каждый советский человек знал, что экономика должна быть экономной. Этот тавтологичный лозунг сопровождал нас повсеместно.
Полезности, знакомые всем рожденным в СССР. Экономия или смекалка?
Комментарии
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Lana_Borei Иванова
Все равно сейчас много новых вещичек появилось и лайфхаки новые
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3 час.
Гена Саваторов
Про Вовочку и экономику : " Папа старый-ему пися не нужна. Я большой-мне сися не нужна. Вот мы маму и сократили."
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2 час.
Ингерман Ланская
это все от бедности, а порой и от нищеты населения... причём, не только материальной...
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1 час.
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