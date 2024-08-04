Зачем Хрущев в 1955-м выпустил из тюрьмы 100 тысяч бандеровцев?

Дмитрий Бакланов

Ленина не приплетай. Когда Ленин еще был за рубежом, летом 1917, уже была провозглашена Украинская народная республика. В гражданскую большевики её уничтожили, а земли присоединили к СССР в 1922. Украинская республика в составе СССР такое же недогосударство, как штат Техас в США.