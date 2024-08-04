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Зачем Хрущев в 1955-м выпустил из тюрьмы 100 тысяч бандеровцев?

Зачем Хрущев в 1955-м выпустил из тюрьмы 100 тысяч бандеровцев?

Сейчас мы пеняем Хрущеву за Крым. Мол, это самое худшее, что он сделал, отдав его Украине - и теперь целое поколение расплачивается за его работу.

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Комментарии
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Дмитрий Бакланов
Ленина не приплетай. Когда Ленин еще был за рубежом, летом 1917, уже была провозглашена Украинская народная республика. В гражданскую большевики её уничтожили, а земли присоединили к СССР в 1922. Украинская республика в составе СССР такое же недогосударство, как штат Техас в США.
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13 час.
Виктор
Совершенно с Вами согласен!
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11 час.
Н
Наталья
Ну да, завоз мигрантов - это очень взвешенное и прочитанное решение
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7 час.

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