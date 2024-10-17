Очень пышные сырники на сковороде: вкусный и быстрый завтрак

Пышные сырники — это идеальный завтрак или легкий перекус, который понравится всей семье. Приготовленные на сковороде, они сохраняют свою воздушную структуру, а благодаря использованию правильных ингредиентов и техники сырники получаются золотистыми снаружи и нежными внутри.
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