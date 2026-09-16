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Аналитик GF Securities сообщил о слабом спросе на iPhone 18 Pro

Аналитик GF Securities сообщил о слабом спросе на iPhone 18 Pro

Предзаказы на iPhone 18 Pro оказались слабее ожиданий: аналитик GF Securities назвал спрос «вялым» и снизил прогноз производства до 72 млн устройств.

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