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Шведская модель. Организованная преступность в Германии бьет рекорды

Шведская модель. Организованная преступность в Германии бьет рекорды

Преступные группировки в Германии становятся всё более жестокими. Об этом свидетельствует свежий обзор, подготовленный Федеральным управлением криминальной полиции (BKA).

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