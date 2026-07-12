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Якин об 1:3 с Аргентиной: «Швейцария была лучше. Непостижимо, что нас так ослабило правило, из-за которого наказали Эмболо. Все наши игроки – герои»

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин оценил поражение от Аргентины . Швейцарцы уступили аргентинцам (1:3) после дополнительного времени в матче 1/4 финала ЧМ-2026 .

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