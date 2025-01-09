Спиридон Килинкаров: Украине будет хорошо до 2027 года

Украину будут поддерживать до 2027 года: лидеры коалиции «Рамштайн» сделали совместное заявление. Союзники Украины, выполняя обязательства от 12 июля 2024 года, согласовали восемь дорожных карт для развития обороноспособности Украины до 2027 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии