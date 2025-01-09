Спиридон Килинкаров: Украине будет хорошо до 2027 года

Украину будут поддерживать до 2027 года: лидеры коалиции «Рамштайн» сделали совместное заявление. Союзники Украины, выполняя обязательства от 12 июля 2024 года, согласовали восемь дорожных карт для развития обороноспособности Украины до 2027 года.