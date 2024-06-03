«Роды на дороге» предотвращены: в Ленобласти инспекторы ГИБДД помогли беременной

Сотрудники Госавтоинспекции помогли беременной женщине, у которой начались роды. Шутки и моральная поддержка в служебном автомобиле со стороны полицейских помогли роженице доехать до врачей в веселом расположении духа.
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