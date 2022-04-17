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Дмитрий Губерниев: «На Кубке России в Уфе Цветков жаловался, что на соревнованиях слишком много зрителей. Чем они могли ему помешать? В конце концов, Максим – не Брэд Питт»

Комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что чемпион мира по биатлону Максим Цветков жаловался на зрителей во время финала Кубка России в Уфе, который проходил в середине марта.

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