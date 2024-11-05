«Не приезжайте, братья»: таджики-мигранты устроили истерику из-за внезапного удара России по их кошелькам

Юрий Горемыкин

Где наши родные советские узбеки, таджики, и все остальные жители республик СССР! Мы крепко дружили, вместе по братски жили, вместе растили, созидали и строили, вместе победили! Потом нас переиграли, обманули, убедили враги наши -рассорили, разделили.....Нынешнее поколение стран бывших республик СССР это уже совсем иного воспитания люди, это гастарбайтеры, мигранты...чужестранцы втихую, постепенно заселяющие наши дома, улицы, районы, города, пытающиеся их захватить вытеснив нас и утвердить на нашей земле свои обычаи, правила и законы.....Как же много потребуется жертв, усилий и времени чтобы всё вернулось на прежние позиции...А вернется непременно ибо СССР это самое лучшее что было в Истории человечества, прообраз будущего планеты.