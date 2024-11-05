Телеканал "78" Мигранты из Таджикистана страдают от подорожания трудовых патентов в Петербурге, Москве и других городах России.
«Не приезжайте, братья»: таджики-мигранты устроили истерику из-за внезапного удара России по их кошелькам
Комментарии
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Юрий Горемыкин
Где наши родные советские узбеки, таджики, и все остальные жители республик СССР! Мы крепко дружили, вместе по братски жили, вместе растили, созидали и строили, вместе победили! Потом нас переиграли, обманули, убедили враги наши -рассорили, разделили.....Нынешнее поколение стран бывших республик СССР это уже совсем иного воспитания люди, это гастарбайтеры, мигранты...чужестранцы втихую, постепенно заселяющие наши дома, улицы, районы, города, пытающиеся их захватить вытеснив нас и утвердить на нашей земле свои обычаи, правила и законы.....Как же много потребуется жертв, усилий и времени чтобы всё вернулось на прежние позиции...А вернется непременно ибо СССР это самое лучшее что было в Истории человечества, прообраз будущего планеты.
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16 мин.
ВТ
Владимир Тимошков
Просто не приезжайте, здесь холодно, дорого и чурок просто совсем немножко не любят.
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10 мин.
Александр Павлов
А кто это нынешнее поколение так воспитал то? А воспитали те самые "родные советские узбеки таджики" и так далее по списку. В 90-ые русских гнали, насиловали и убивали не нынешние, а те "родные", почувствовав вкус свободы от русских вдруг ставших для них оккупантами. Яблоко от яблони недалеко падает.
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2 мин.
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