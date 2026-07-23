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Царьград

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Венгрия расследует провал проекта с Россией в Египте на €78 млн

Венгрия расследует провал проекта с Россией в Египте на €78 млн

Венгрия может потерять €78 млн из-за выхода России из совместного проекта в Египте.Правительство Венгрии инициировало служебное расследование в связи с проектом производства железнодорожных вагонов для Египта, из которого из-за санкций вышла российская компания «Трансмашхолдинг».

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