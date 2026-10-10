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American Express Hit With $350 Million Fine For Anti-Money Laundering Lapses

American Express Hit With $350 Million Fine For Anti-Money Laundering Lapses

American Express Hit With $350 Million Fine For Anti-Money Laundering Lapses Authored by Bill Pan via The Epoch Times, American Express has been ordered to pay a $350 million penalty over what federal regulators described as "critical deficiencies" in its anti-money laundering controls.

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