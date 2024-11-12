В Десногорское водохранилище выпустили более 200 тысяч мальков белого толстолобика

Предприятие за 20 лет пополнило ихтиофауну более чем на 255 тонн рыбы ценных пород. Специалисты Смоленской АЭС выпустили в водоем-охладитель свыше 208 тысяч или более 5 тонн мальков белого толстолобика для поддержания как популяции самой рыбы, так и благополучного экологического состояния водоёма в целом.