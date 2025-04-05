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Царьград

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Сотрудничество Буркина-Фасо и России: помощь в борьбе с терроризмом

Сотрудничество Буркина-Фасо и России: помощь в борьбе с терроризмом

Буркина-Фасо и Россия укрепляют сотрудничество в безопасности и обороне. Русские инструкторы помогают укреплять силы обороны республики в борьбе с терроризмом, обучая кадры и поддерживая управление оборудованием.

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