Почему вывод войск с Ближнего Востока станет стратегической ошибкой США Война в Иране дала новый импульс давним спорам о политике США на Ближнем Востоке.
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