Губернатор Носов: опыт участников СВО помогает решать сложные государственные задачи

В Магаданской области работает программа "СВОи Герои 49", которая является аналогией федерального проекта "Время Героев", заявил губернатор Магаданской области Сергей Носов в новом выпуске программы "Личный прием".
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