Австралийская актриса Джудит Люси, которой диагностировали рак груди, получила травму после падения. Люси рассказала в Instagram, что упала, будучи под воздействием алкоголя и снотворных, и пошутила о своей карьере модели.
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