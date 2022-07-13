В Москве продолжают выполнять обязательства по лекарственному обеспечению льготников. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, закупки и поставки препаратов для льготников идут в плановом режиме вне зависимости от внешнеэкономических факторов.
В Москве продолжают выполнять обязательства по лекарственному обеспечению льготников. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, закупки и поставки препаратов для льготников идут в плановом режиме вне зависимости от внешнеэкономических факторов.
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