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В Москве продолжают выполнять обязательства по лекарственному обеспечению льготников

В Москве продолжают выполнять обязательства по лекарственному обеспечению льготников. Как сообщила заммэра Анастасия Ракова, закупки и поставки препаратов для льготников идут в плановом режиме вне зависимости от внешнеэкономических факторов.

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