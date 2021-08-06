TeleTrade

TeleTrade

5 подписчиков

Свежие комментарии

  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 10:15 GMT Россия опубликует данные по продаже автомобилей за июльВ 13:00 GMT Россия опубликует данные по валютным резервам за июльВ 16:30 GMT Мексика опубликует данные по валютным резервам за июльИнВ 10:15 GMT Россия опубликует данные по продаже автомобилей за июльВ 13:00 GMT Россия опубликует данные по валютным резервам за июльВ 16:30 GMT Мексика опубликует данные по валютным резервам за июльИнформационно-аналитический отдел TeleTrade  .

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх