Военкор: Обстановка на Купянском направлении всё больше нервирует ВСУ

Пока самые мощные столкновения идут в Курской области и в ДНР, ВС РФ понемногу продвигаются и на других участках, в то время как ВСУ в боях лишь уничтожают собственную элитную технику и резервные подразделения.
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