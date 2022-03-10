Владимир Морозов: «С Тутберидзе про новый сезон пока не говорили, но думаю, она всегда готова поддержать и помочь спортсменам»

Серебряный призер Пекина-2022 Владимир Морозов, выступающий в паре с Евгенией Тарасовой, рассказал о дальнейших планах с тренером Этери Тутберидзе.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх