«Студенческий десант» продолжает свою работу в Камчатском крае

В рамках акции «Студенческий десант» полицейские экспертно-криминалистического центра УМВД России по Камчатскому краю пригласили на экскурсию студентов третьего курса по специальности «Юриспруденция» Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга.
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