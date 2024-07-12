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Если мы начнём сбивать «Валькирии» лазером, преимущество станет очевидным

Если мы начнём сбивать «Валькирии» лазером, преимущество станет очевидным

Средства борьбы с беспилотниками будут дешеветь – такова тенденция. Достойная альтернатива современным системам ПВО – бюджетные лазеры, которые уже успешно применяются против БПЛА, правда, пока только в экспериментальном порядке.

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