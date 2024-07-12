Если мы начнём сбивать «Валькирии» лазером, преимущество станет очевидным

Средства борьбы с беспилотниками будут дешеветь – такова тенденция. Достойная альтернатива современным системам ПВО – бюджетные лазеры, которые уже успешно применяются против БПЛА, правда, пока только в экспериментальном порядке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии