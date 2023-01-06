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WarGonzo: Русские войска зашли в центр Соледара

Русские войска зашли в центр Соледара, сообщил утром 6 января военный проект WarGonzo. По их данным, российские войска полностью контролируют жилой массив от улицы Космонавтов до улицы Тельмана, а также половину центральной улицы Октябрьской.

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