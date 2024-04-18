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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Олег Леухин: ««Живая» застройка становится трендом современного градостроительства»

Олег Леухин: ««Живая» застройка становится трендом современного градостроительства»

За последние 10 лет подход к строительству жилья на юге России кардинально изменился. От строительства домов девелоперы перешли к возведению жилых комплексов с понятной и проработанной концепцией, а далее – к созданию новых микрорайонов, продолжающих развитие южных городов.

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