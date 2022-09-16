Белый дом призвал Россию «сегодня же» согласиться на обмен заключенных

Вашингтон призывает Россию немедленно принять предложение США по обмену заключенными. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Washington Post.
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