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Белый дом призвал Россию «сегодня же» согласиться на обмен заключенных

Белый дом призвал Россию «сегодня же» согласиться на обмен заключенных

Вашингтон призывает Россию немедленно принять предложение США по обмену заключенными. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Washington Post.

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