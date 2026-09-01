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Царьград

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Новые правила оказания платных медуслуг в России: изменения с сентября

Новые правила оказания платных медуслуг в России: изменения с сентября

С 1 сентября в России действуют навые правила оказания платных медицинских услугС 1 сентября 2026 года в России начали действовать обновленные требования к оказанию платных медицинских услуг.

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