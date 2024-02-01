Туризм в Китае: Китайский город Лиян провел мероприятие по популяризации туризма 

Туризм в Китае выходит на новый уровень! Лиян, город уездного уровня в китайской провинции Цзянсу на востоке Китая, 23 января провел в Пекине мероприятие по продвижению туризма, на котором были представлены туристические предложения зимних и весенних фестивалей.
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