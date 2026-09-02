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ДНР впервые представила инвестиционный потенциал на Восточном экономическом форуме

ДНР впервые представила инвестиционный потенциал на Восточном экономическом форуме

Донецкая Народная Республика впервые представила собственный стенд на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

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