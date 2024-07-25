Сельские больницы смогут продавать медпрепараты

Госдума приняла инициированный партией «Единая Россия» закон, который дает возможность осуществлять фармацевтическую деятельность в любых подразделениях медицинских организаций, расположенных в сельских населенных пунктах, если там отсутствуют стационарные аптеки.
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