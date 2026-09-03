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Умное кольцо, которое определяет температуру кожи и ЧСС, измеряет SpO2, регистрирует ЭКГ. Представлено Circular Ring 3 Pro

Умное кольцо, которое определяет температуру кожи и ЧСС, измеряет SpO2, регистрирует ЭКГ. Представлено Circular Ring 3 Pro

Оно также может отслеживать изменения артериального давления и уровня глюкозы, но это оценочные показатели Circular представила новое поколение умных колец.

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