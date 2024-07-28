Бери листовку и беги в плен. Сводка СВО на утро 26 июля

Военнослужащий РФ заряжает листовками агитационный снаряд. 2 дня назад 1,2K прочитали Российская армия продолжает в зоне СВО агитационную работу, обстреливая противника не только боевыми снарядами, но и с «залистованием», когда на голову украинских военных падают не осколки, а листовки с призывом сдаться в плен.
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