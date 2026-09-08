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Полиция задержала людей с оружием, собравшихся на мероприятие Нарендры Моди

Полиция задержала людей с оружием, собравшихся на мероприятие Нарендры Моди

Двух человек — 28-летнего Рохана Пареха и его вооруженного частного охранника Дилипа Кунде перед выступлением премьер-министра Нарендры Моди задержала полиция Мумбаи, сообщает 8 сентября India Today.

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